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Виллы с бассейном в Bang Lamung, Таиланд

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Вилла с тремя спальнями, гостиной и открытой тайской кухней, парковочным местом на 2 машины,…
$132,782
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Почувствуйте жизнь на этой потрясающей новой вилле в Паттайе, Чонбури. Эта двухэтажная вилла…
$95,682
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/2
Почувствуйте жизнь по-новому на этой потрясающей новой вилле в Паттайе, Таиланд. Эта двухэта…
$197,228
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Bang Lamung, Таиланд

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