  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Bang Lamung
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Bang Lamung, Таиланд

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Нулевой взрыв Tao - это дальновидная инвестиция в кондоминиум, расположенная в востребованно…
$391,358
Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Spacious 2-Storey Sea View Penthouse at The Cove in Wongamat, North Pattaya This expansive p…
$2,78 млн
Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/6
THE TITLE BALCONY — апартаменты на первой линии моря на Пхукете Новый премиальный проект …
$142,506
Кондо в Тхаланг, Таиланд
Кондо
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Discover unparalleled beachfront living in this exquisite 3-bedroom penthouse at the exclusi…
$2,12 млн
Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Luxurious Living in the Heart of Cape Yamu Nestled within the prestigious Cape Yamu peninsul…
$7,87 млн
Кондо в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Aristo 1 Condo - это современный малоэтажный кондоминиум, расположенный в очень желательном …
$79,718
Кондо в Бангкок, Таиланд
Кондо
Бангкок, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Bright, Open-Plan Duplex in the Heart of WatthanaThis offplan condo offers a really spacious…
$3,44 млн
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/8
Испытайте все радости Паттайи, живущей в этом потрясающем кондоминиуме на 7-м этаже в Пратум…
$75,538
Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Cohiba Villas Layan is located 1.4 Km from the sandy beach of Layan at the unspoiled norther…
$2,43 млн
Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 573 м²
Experience the Pinnacle of Luxury at Phuket’s Most Prestigious Resort Nestled within the wor…
$5,15 млн
Вилла 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в Паттайе, Huai Yai — английский стиль, холм с озером Предлагается таунхаус в Патта…
$101,433
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Embassy Life – Luxury High-Rise Living Steps from Jomtien Beach Rising majestically along Jo…
$238,032
