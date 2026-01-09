Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Bang Lamung
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Терраса

Таунхаусы с террасой в Bang Lamung, Таиланд

2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в Паттайе, Sukhumvit – Rong Po — закрытый посёлок, 3 спальни, рассрочка, от 3,21 мл…
$101,740
Таунхаус 4 комнаты в ban nein thray, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
ban nein thray, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в Паттайе, Huai Yai — английский стиль, холм с озером, от 3,19 млн ฿ Предлагается т…
$100,806
Параметры недвижимости в Bang Lamung, Таиланд

