  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Bang Lamung
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Bang Lamung, Таиланд

виллы
120
таунхаусы
5
5 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Очень ухоженная, меблированная и уютная двухкомнатная вилла. Просторная терраса, функциональ…
$73,383
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 10 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 10 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Этаж 2/2
Итальянская вилла на 1591 кв.м. Serenity Испытайте вечную элегантность и современный комфорт…
$615,737
Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Вилла с тремя спальнями, гостиной и открытой тайской кухней, парковочным местом на 2 машины,…
$126,342
Вилла 4 комнаты в Pong, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Pong, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
Этаж 1/1
This stunning new villa with a private pool offers the best combination of price, quality, a…
$423,069
Вилла 4 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Этаж 1/1
Maximum comfort awaits in this stunning 3-bedroom, 3-bathroom villa in Pattaya - Hua Yai, Ch…
$394,801
