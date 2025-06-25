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Квартиры с видом на море в Bang Kruai District, Таиланд

Bang Khun Kong Subdistrict
8
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ban Khlong Bang Rao Nok, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Khlong Bang Rao Nok, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 7/7
Продается шикарная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 85кв.м. Квартира …
$566,033
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Квартира 3 комнаты в Ban Khlong Bang Rao Nok, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Khlong Bang Rao Nok, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 7/7
Продается роскошная 3-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 186 кв.м. Кварти…
$1,30 млн
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Квартира 1 комната в Ban Khlong Bang Rao Nok, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Khlong Bang Rao Nok, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/7
Продается просторная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 57кв.м. Квартира …
$370,585
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Типы недвижимости в Bang Kruai District

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Bang Kruai District, Таиланд

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