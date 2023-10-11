Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Bang Khae District
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Bang Khae District, Таиланд

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имее…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Bang Khae District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти