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Жильё в Bang Khae District, Таиланд

Bang Khae Nuea Subdistrict
3
Bang Khae Subdistrict
3
3 объекта найдено
Квартира 145 комнат в Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 145 комнат
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
Комнаты 145
Этаж 9
Apartment for sale near the Blue Line 500 meters near The Mall Bang Khae, Bangkok.   A…
€3,23 млн
в месяц
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имее…
€51,499
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имее…
€83,399
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Типы недвижимости в Bang Khae District

квартиры

Параметры недвижимости в Bang Khae District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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