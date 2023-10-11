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Таиланд
Жилая
Bang Kapi Subdistrict
Студии
Квартиры-студии с видом на море в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
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