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Квартиры-студии с видом на море в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд

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Параметры недвижимости в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд

с видом на горы
недорогая
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