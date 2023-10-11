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Квартиры с видом на горы в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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