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Квартиры в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир …
€63,905
в месяц
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 8
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир …
€69,667
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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