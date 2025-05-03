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Жильё в Bang Kadi Town Municipality, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ban Bang Ngio, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Bang Ngio, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 10/17
Инвестируйте в уникальные апартаменты California condo! Дом сдан! Готов к заселению!Полная м…
$443,609
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Bang Kadi Town Municipality, Таиланд

Недорогая
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