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Виллы с видом на горы в Ban Chung Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с террасой в Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с террасой
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зеле…
$797,725
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Параметры недвижимости в Ban Chung Subdistrict, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
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