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Квартиры с террасой в Ban Chung Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Квартира 6 комнат
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд Комплекс …
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Ban Chung Subdistrict, Таиланд

с садом
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов