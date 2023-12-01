Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Ban Chung Subdistrict
  5. Квартиры

Квартиры в Ban Chung Subdistrict, Таиланд

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Комнаты 6
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд Комплекс …
€1,25 млн
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд Предлагаются совр…
€352,190
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ban Chung Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти