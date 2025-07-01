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Жильё в Ban Chong Lom, Таиланд

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Lan Krabue District, Таиланд
Квартира 1 комната
Lan Krabue District, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 6/8
Продается просторная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 28.3 кв.м. Кварти…
$108,430
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Квартира 2 комнаты в Lan Krabue District, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Lan Krabue District, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 6/8
Продается красивая 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 65.7 кв.м. Кварти…
$226,193
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Агентство
Sea inside
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Lan Krabue District, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Lan Krabue District, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 7/8
Продается просторная 3-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 105.1 кв.м. Ква…
$374,153
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Параметры недвижимости в Ban Chong Lom, Таиланд

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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