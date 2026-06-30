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Пентхаусы в Zanzibar, Танзания

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Kusini, Танзания
Пентхаус 4 комнаты
Kusini, Танзания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 10/10
Премиум апартаменты 80м от океана PAJE beach  с инфраструктурой отеля 5* SPA & WELLNESS  …
$299,000
НДС
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Параметры недвижимости в Zanzibar, Танзания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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