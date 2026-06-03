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Таунхаусы в Занзибаре Северном, Танзания

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1 объект найдено
Таунхаус в Nungwi, Танзания
Таунхаус
Nungwi, Танзания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$355,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Занзибаре Северном, Танзания

Недорогая
Элитная
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