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Продажа готового бизнеса в Sumbawanga Urban, Танзания

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1 объект найдено
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE в Сумбаванга, Танзания
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE
Сумбаванга, Танзания
Площадь 147 000 м²
DETAILS MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE Discover an outstandin…
$4,00 млн
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