Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Пемба Южная
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Пемба Южная, Танзания

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Chake Chake, Танзания
Вилла
Chake Chake, Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Эта вилла с видом на море с одной спальней расположена вдоль нетронутой северо-восточной бер…
$700,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пемба Южная, Танзания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти