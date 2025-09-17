Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Paje
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Paje, Танзания

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Paje, Танзания
Квартира 2 комнаты
Paje, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/11
Откройте для себя рай в этой роскошной квартире в самом сердце Пае, Занзибар! Эта изысканная…
$292,840
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти