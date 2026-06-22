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Квартиры-студии с бассейном в Nungwi, Танзания

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/7
Квартира в новом доме рядом с пляжами Нунгви и Кендва, будущим казино, дом на сдаче 9.202…
$83,000
НДС
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Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/7
Премиальный комплекс в 100 м от океана в TOP-3 beaches.  локации Paje & Nungwi,  ✔ Топ…
$83,000
НДС
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Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Откройте для себя великолепные апартаменты в новом комплексе премиум-класса "Eyes Of Zanziba…
$91,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
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