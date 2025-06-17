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Квартиры в Magharibi B, Танзания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Fumba, Танзания
Квартира 3 комнаты
Fumba, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 6 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Magharibi B, Танзания

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