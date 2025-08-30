Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Kusini
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Kusini, Танзания

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 м² в Bwejuu, Танзания
Ресторан, кафе 1 м²
Bwejuu, Танзания
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
Вилла Beachfront на продажу - Bwejuu, Zanzibar Эта потрясающая частная пляжная вилла в Бвеж…
$420
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти