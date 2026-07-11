Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Kusini
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Kusini, Танзания

;
коммерческая недвижимость
3
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 222 м² в Paje, Танзания
Отель 222 м²
Paje, Танзания
Площадь 222 м²
Количество этажей 8
Пресейл в первой линии океана премиум класса.  От студии 40 м2 до королевского пентхауса …
$550,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти