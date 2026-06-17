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Коммерческая недвижимость в Kusini, Танзания

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 42 м² в Paje, Танзания
Коммерческое помещение 42 м²
Paje, Танзания
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Пресейл в первой линии океана премиум класса.  От студии 40 м2 до королевского пентхауса …
$90,000
НДС
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Коммерческое помещение 41 м² в Bwejuu, Танзания
Коммерческое помещение 41 м²
Bwejuu, Танзания
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
Пресейл в первой линии океана премиум класса  От студии 40м2 до королевского пентхауса 80…
$90,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
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