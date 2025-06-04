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Квартиры с бассейном в Kati, Танзания

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Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира в Танзания
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Квартира
Танзания
🌴Аура Ra — Ваши инвестиции в сердце Пае, ЗанзибарAuraRa - это совершенно новый проект недвиж…
$95,000
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Квартира 1 спальня в Mkuranga, Танзания
Квартира 1 спальня
Mkuranga, Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
🌟 5-звездочный отель Condo на острове Пемба Занзибар от $92 999Ваши ворота в роскошь и пасси…
$92,999
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Студия 1 спальня в Paje, Танзания
Студия 1 спальня
Paje, Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные апартаменты от $83 000, Пае, ТанзанияНовый проект в сердце ПаеЭтот новейший жилой …
$83,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$259,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$269,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$269,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 объек…
$269,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$269,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$259,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Kati, Танзания
Квартира 5 комнат
Kati, Танзания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$210,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Студия в Zanzibar, Танзания
Студия
Zanzibar, Танзания
Кол-во ванных комнат 1
Рай по доступной цене! Квартиры с первым взносом 75 000 40%, Занзибар, ТанзанияПобалуйте себ…
$75,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 4 комнаты в Kati, Танзания
Квартира 4 комнаты
Kati, Танзания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Насладитесь максимальным комфортом и роскошной жизнью в этом потрясающем новом доме на Занзи…
$113,829
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Kati, Танзания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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