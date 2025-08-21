Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Танзания
  3. Прибрежная Зона
  4. Жилая

Жильё в Прибрежной Зоне, Танзания

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Pemba, Танзания
Квартира 1 спальня
Pemba, Танзания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
🌟 5-звездочный отель Condo на острове Пемба Занзибар от $125 079Ваши ворота в роскошь и пасс…
$125,079
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Параметры недвижимости в Прибрежной Зоне, Танзания

