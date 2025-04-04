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Виллы в Sierre, Швейцария

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1 объект найдено
Вилла в Crans-Montana, Швейцария
Вилла
Crans-Montana, Швейцария
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Шале на горнолыжном курорте Швейцарии - Кран-Монтана. Идеальная недвижимость как для собс…
$33,46 млн
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Параметры недвижимости в Sierre, Швейцария

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов