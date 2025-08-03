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Отели в Малое, Швейцария

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1 объект найдено
4* Отель в пригороде Санкт-Морица в Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
4* Отель в пригороде Санкт-Морица
Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Число комнат 53
Площадь 3 000 м²
4* Отель рядом с элитным горнолыжном курортом Швейцарии – Санкт-Мориц. Покупка отеля оте…
$43,57 млн
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ESTATE-SERVICE24
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