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Дома в Ла Тур-де-Пей, Швейцария

1 объект найдено
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с личным бассейном в Ла Тур-де-Пей, Швейцария
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с личным бассейном
Ла Тур-де-Пей, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 310 м²
Роскошный дом находится в окружении шикарного сада в Ла Тур-де-Пей, Во. На территории есть …
€4,00 млн
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