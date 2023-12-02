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Дома в District de Lavaux-Oron, Швейцария

1 объект найдено
Дом 7 спален с мебелью, с садом, с сауной в Пюли, Швейцария
Дом 7 спален с мебелью, с садом, с сауной
Пюли, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Дом с видом на озеро и горы располагается в городе Пюли, Швейцария. В доме 7 спален, 3 ванны…
€3,23 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в District de Lavaux-Oron, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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