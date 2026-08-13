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Жилье в District de Lavaux Oron, Швейцария

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Servion, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Servion, Швейцария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
Превосходная квартира 4,5 кв.м. с большим садом в тихом месте в Сервионе. Эта большая ква…
$993,040
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Параметры недвижимости в District de Lavaux Oron, Швейцария

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