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Квартиры в District d Aigle, Швейцария

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Rennaz, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Rennaz, Швейцария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Любовь с первого взгляда! Светлая 4,5-комнатная квартира с огромной террасой. Мечтаете о …
$983,347
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Квартира 4 комнаты в Villeneuve VD, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Villeneuve VD, Швейцария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепная 4,5 комнатная квартира в 2-х этажном доме . Строительство 2018г. Он составле…
$1,06 млн
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