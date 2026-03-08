Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кафе и рестораны в Локарно, Швейцария

1 объект найдено
Ресторан “La Barchetta” в Campione d’Italia — готовый бизнес с историей с 1946 года в Лока́рно, Швейцария
Ресторан “La Barchetta” в Campione d’Italia — готовый бизнес с историей с 1946 года
Лока́рно, Швейцария
Площадь 338 м²
Ресторан “La Barchetta” в Campione d’Italia — готовый бизнес с историей с 1946 года Прест…
$1,05 млн
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
