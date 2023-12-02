Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Жилая
  4. 4313

Жильё в 4313, Швейцария

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Moehlin, Швейцария
Квартира 1 комната
Moehlin, Швейцария
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Срочно продам свою 1 комнатную квартиру На 2 этаже Состояние Чистое Квартира находится на т…
€40,853
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в 4313, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти