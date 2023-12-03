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Дома в Pajala kommun, Швеция

1 объект найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Muodoslompolo, Швеция
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Muodoslompolo, Швеция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€29,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Pajala kommun, Швеция

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