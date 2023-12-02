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Коттеджи в Haparanda kommun, Швеция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Норрботтен, Швеция
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Норрботтен, Швеция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€79,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Haparanda kommun, Швеция

недорогая
элитная
Realting.com
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