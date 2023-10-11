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Жильё с бассейном в Сарагоса, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Арагон, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Арагон, Испания
Комнаты 6
Площадь 205 м²
Урбанизация Ла-Гавина в С’АГАРО — одно из любимых мест отдыха барселонской элиты и знаменит…
€2,50 млн

Параметры недвижимости в Сарагоса, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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