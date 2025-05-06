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Продажа домов с террасой в Xabia Javea, Испания

виллы
15
3 объекта найдено
Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Luxury villa for sale in Jávea, Costa Blanca The main house revolves around the spacious kit…
$1,61 млн
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 335 м²
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2.  Расположена в долине Pinomar с видом на море…
$1,30 млн
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эксклюзивное предложение!  Вилла в Испании в современном стиле с панорамным видом на долину …
$1,08 млн
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