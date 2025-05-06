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Квартиры с террасой в Xabia Javea, Испания

двухкомнатные
7
трехкомнатные
6
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
$372,935
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Квартира 2 спальни в Xabia Javea, Испания
Квартира 2 спальни
Xabia Javea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
$285,699
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