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Квартиры на берегу моря в Xabia Javea, Испания

двухкомнатные
7
трехкомнатные
6
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
Совершенно новые квартиры в Хавее, Аликанте. Эти квартиры в Хавее, Аликанте, находятся в час…
$286,700
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Квартира 4 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 4 комнаты
Xabia Javea, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/4
Совершенно новые квартиры в Хавее, Аликанте. Эти квартиры в Хавее, Аликанте, находятся в час…
$356,734
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Квартира 3 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Совершенно новые квартиры в Хавее, Аликанте. Эти квартиры в Хавее, Аликанте, находятся в час…
$300,926
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Квартира 4 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 4 комнаты
Xabia Javea, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/4
Совершенно новые квартиры в Хавее, Аликанте. Эти квартиры в Хавее, Аликанте, находятся в час…
$419,107
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