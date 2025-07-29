Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Вера
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Вере, Испания

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Новые виллы в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь в П…
$523,565
Оставить заявку
Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$540,036
Оставить заявку
Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$441,206
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новые виллы в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь в П…
$504,740
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти