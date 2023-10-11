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Жильё с видом на море в Vera, Испания

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном в Vera, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном
Vera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
€379,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном в Vera, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном
Vera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
€359,000
Realting.com
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