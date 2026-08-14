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Дома на берегу моря в Вере, Испания

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виллы
28
бунгало
12
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Вера, Испания
Дом 3 комнаты
Вера, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
2-спальные виллы в Вера-Плая, Альмерия, с выходом к пляжу. Расположенные в Вера-Плая (Альмер…
$426,576
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