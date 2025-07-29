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Бунгало с садом в Вере, Испания

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1 объект найдено
Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новые бунгало в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь в…
$315,904
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