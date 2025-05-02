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Квартиры с садом в Вере, Испания

трехкомнатные
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Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, где каждая деталь была тщательно продумана, …
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
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Los Alcazares, Испания
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Квартира 1 спальня в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается красивый апартамент на южном побережье Тенерифе. Расположенный в престижном районе…
$271,715
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот эксклюзивный комплекс предлагает 79 ярких апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, …
$366,673
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эта новая застройка расположена в жилом районе Михас, в окружении престижных урбанизаций, эк…
$312,726
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Архитектурная жемчужина в самом сердце Фуэнхиролы, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа. Е…
$332,210
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Таунхаус в Малага, Испания
Таунхаус
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОРНЕРНЫЙ ДОМ В ЧУРРИАНЕ, ПРАВИЛЬНО К ЦЕНТРУ, БЛИЖЕ К ВСЕМ АМЕНТИЦИЯМ И ПУБЛИЧН…
$507,701
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс, расположенный в само…
$332,262
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Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Жилой комплекс с современным и современным дизайном, который имеет в общей сложности 135 дом…
$323,800
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
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Площадь 70 м²
Эта современная квартира расположена в престижном районе Миль-Пальмерас, в Пилар-де-ла-Орада…
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
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Откройте для себя роскошные апартаменты с 2 спальнями в самом сердце Михаса, где городское у…
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
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Площадь 78 м²
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