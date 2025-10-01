Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Velez Malaga
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы у моря в Velez Malaga, Испания

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Velez Malaga, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 6/5
Роскошные квартиры с хорошим естественным освещением в Торре-дель-Мар, Велес-Малага Жилой ко…
$624,415
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти