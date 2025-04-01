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Коммерческая недвижимость в Vega Media del Segura, Испания

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Инвестиционная 641 м²
l Eliana, Испания
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Продается развлекательный клуб для мужчин в Альтерне рядом с Валенсией
$499,917
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Коммерческое помещение 390 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 390 м²
Аликанте, Испания
Площадь 390 м²
Продается коммерческое помещение на улице Пего площадью 390 м2 на уровне улицы с дверями для…
$350,728
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Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Офис 176 м² в Аликанте, Испания
Офис 176 м²
Аликанте, Испания
Площадь 176 м²
Отличная цена и местоположение, коммерческий офис для продажи и аренды, с недавним ремонтом,…
$181,717
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Коммерческое помещение 12 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 12 м²
Аликанте, Испания
Площадь 12 м²
Надоело ездить по кругу или арендовать гаражное место? У нас есть эта замечательная складска…
$71,329
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Коммерческое помещение 131 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 131 м²
Аликанте, Испания
Площадь 131 м²
Сдается в аренду коммерческое помещение в жилом комплексе Irala, напротив площади Хуана Пабл…
$175,364
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Inmobiliaria Casamayor
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Коммерческое помещение 20 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 20 м²
Аликанте, Испания
Площадь 20 м²
Продаются 2 парковочных места вместе в подвале на частной парковке, расположенной на Avenida…
$94,374
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Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Магазин 160 м² в Испания
Магазин 160 м²
Испания
Площадь 160 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном центральном районе Барсел…
$499,267
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Коммерческое помещение 1 514 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 1 514 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 514 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения + значение + подвальный завод для продажи…
$1,25 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Коммерческое помещение 185 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 185 м²
Аликанте, Испания
Площадь 185 м²
Отличная возможность покупки! Продается коммерческое помещение на улице Hermanos Felicisimo …
$243,474
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Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Коммерческое помещение 24 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 24 м²
Аликанте, Испания
Площадь 24 м²
Надоело ездить по кругу или арендовать гаражное место? У нас есть эта замечательная складска…
$48,889
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Inmobiliaria Casamayor
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Коммерческое помещение в Los Villares, Испания
Коммерческое помещение
Los Villares, Испания
Земля 380 га (3 800 000 м²).  Из которых 70 га (700 000 м²) уже занимают оливковые плантации…
$5,10 млн
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Офис 277 м² в Эльче, Испания
Офис 277 м²
Эльче, Испания
Площадь 277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
$409,850
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Inmobiliaria Casamayor
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