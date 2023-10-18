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Коммерческая недвижимость в Valle del Guadalhorce, Испания

2 объекта найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almogia, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almogia, Испания
Площадь 10 500 м²
ОписаниеПродажа Отеля 4* на Коста дель Соль, 243 номера, 20,5 млн.€, 6% рентабельность! Отел…
€20,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almogia, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almogia, Испания
Площадь 16 970 м²
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии моря в Испании: 228 номеров, 17.770 млн. евро, 6% р…
€17,77 млн
Realting.com
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