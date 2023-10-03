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Земельные участки с бассейном в Валенсии, Испания

4 объекта найдено
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой в l Alfas del Pi, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 476 м²
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
€2,20 млн
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
€2,41 млн
Земельные участки 75 спален с бассейном в Валенсия, Испания
Земельные участки 75 спален с бассейном
Валенсия, Испания
Комнаты 75
Площадь 3 000 м²
Продаётся большой земельный участок под строительства жилого комплекса класса "люкс",…
€1,95 млн
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Провинция Аликанте, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
Дейстующий отель на побережье Средиземного моря в Гандии - северной жемчужине Коста-Бл…
€500,000
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